Полевая школа ACMS в Монголии пройдет летом 2020 года

CA-NEWS (MNG) - Вторая ежегодная междисциплинарная полевая школа в Монголии будет организована Американским центром монголоведения (the American Center for Mongolian Studies-ACMS) летом 2020 года.

Полевая школа предложит на выбор 7 курсов по таким темам, как добыча полезных ископаемых, изменение климата, здравоохранение, буддизм, окружающая среда, музыка, литература и многое другое.

Все участники познакомятся с культурой и историей Монголии и смогут посетить различные места по всей Монголии. Программа открыта для всех абитуриентов, включая студентов и аспирантов, преподавателей и пожизненных учащихся. (Прошлые участники варьировались в возрасте от 18 до 80 лет.)

Значительное количество стипендий предоставляется участникам всех национальностей благодаря поддержке Фонда Генри Люса и других доноров.

Американский центр монголоведения впервые был создан в МонГУ в мае 2004 года. С этого момента центр ведёт активную деятельность и взаимодействие с монгольским университетом и вносит весомый вклад в развитие монголоведения благодаря своим эффективным проектам.

Новейшим местом размещения Американского центра монголоведения (ACMS) стал с октября прошлого года университет Мерсер. Некоммерческая образовательная организация, основанная в 2004 году, фокусируется на академических проектах и обменах с Монголией и Внутренней Азией.

Региональный директор Агентства США по международному развитию (USAID) в странах Центральной Азии Джонатан Аддлтон стал новым директором Департамента международных и глобальных исследований Мерсера. «Я надеюсь, что мы еще больше укрепим международные связи университета Мерсера не только с Монголией, но и с Восточной и Центральной Азией, а также за ее пределами», - говорится в пресс-релизе Аддлтона.

Американский центр монголоведения является зарегистрированной в США научной организацией, которая занимается исследованиями во Внутренней Азии, обширном регионе, включающем в себя Монголию и часть Китая, России и Центральной Азии, а так же Внутреннюю Монголию, Синьцзян, Бурятию, Туву и Восточный Казахстан.

Университет Meрсер - это одно из самых известных высших учебных заведений Америки. Университет предлагает широкий выбор программ бакалавриата и докторантуры.