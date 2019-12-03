Монголия присоединилась к странам, на рынки которых поступает российский газ

CA-NEWS (MNG) - В прошлом месяце состоялась первая поставка российского газа в Монголию. Первая малотоннажная поставка российского сжиженного природного газа осуществлена ООО «Газпром экспорт» на новый рынок сбыта — в Монголию. Груз был отгружен в специальных криоконтейнерах в Якутске 22 октября. Первая экспортируемая с помощью железной дороги партия российского СПГ 2 ноября пересекла российско-монгольскую границу и 4 ноября прибыла в Улан-Батор. Объем партии составил 36,0 тонн СПГ (экв. ок. 50 тыс. куб. м природного газа).

Грузоотправителем выступило ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания» («СиТЭК»). Покупателем стала монгольская компания «УБ Метан». СПГ будет использован в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице Монголии — Улан-Баторе. Всего в 2020 году по информации покупателя ориентированный спрос на СПГ в Монголии может составить 8 000 тонн (экв. ок. 11 млн куб. м природного газа).

«Приятно, что теперь и Монголия присоединилась к странам, на рынки которых поступает российский газ. Использование природного газа в транспортном секторе — один из самых перспективных сегментов роста потребления газа. Уверена, что жители Улан-Батора по праву оценят экологические преимущества СПГ в качестве моторного топлива», — отметила заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Е. В. Бурмистрова.

«Компания „УБ Метан“ с 2017 года успешно развивает использование природного газа на рынке Монголии. Мы — первая и единственная компания страны, которая занимается импортом природного газа и заправкой транспортных средств. В сотрудничестве с ООО „Газпром экспорт“ и „СиТЭК“ мы впервые осуществили поставку СПГ из России в Монголию по железной дороге в собственных танк-контейнерах. Это знаковое событие не только для нашей компании, но и для экономического сотрудничества наших стран. Мы ориентированы на расширение этого сотрудничества», — отметил Директор компании «УБ Метан» Болд Батжаргал.

«В настоящее время спрос на СПГ на рынке Монголии растет быстрыми темпами. Созданный ООО „Газпром экспорт“ и ООО „СиТЭК“ новый экспортный маршрут поставок СПГ впервые выводит российский газ на новые рынки с использованием железнодорожных перевозок, позволяет задействовать российские железные дороги и увеличить спрос на выпускаемые в России криоконтейнеры», — сказал Генеральный директор ООО «СиТЭК» Г. Д. Трофимов.