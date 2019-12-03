В Узбекистане восстанавливаются патрульные посты, отменённые президентом Мирзиёевым

CA-NEWS (UZ) - Контрольно-пропускные пункты на трассах Фергана-Вуадиль и Фергана-Авваль, которые ранее были упразднены указом президента, вновь восстановлены. Об этом сообщил бизнесмен, организовавший частное автобусное сообщение в Фергане, передает centralasian.org.

Также сообщается, что восстановлены дорожно-патрульные посты в Хазараспском районе Хорезмской области, в городе Денау в Сурхандарьинской области и в Шахриханском районе Андижанской области.

Водители в этих районах сообщают, что инспекторы ДПС УБДД вновь начали останавливать и осматривать транспортные средства в этих пунктах.

По словам предпринимателя из Ферганы, на этой неделе в районном центре Ферганского района - Вуадиле было открыто около 5 блокпостов. Он добавил, что еще несколько постов готовятся к открытию.

Сотрудник отдела капитального строительства администрации Ферганской области заявил, что цель открытия постов заключается в том, чтобы «ограничить контрабанду товаров в страну».

Представитель МВД заявил, что посты вновь открыты для предотвращения ввоза запрещенных товаров из Кыргызстана. "Пост на выходе из города Ферганы в долину восстановлен. Это связано с тем, что дорога в Кадамжайский район Баткенской области Кыргызстана проходит через долину. Пост в селе Чимён Ферганского района также был вновь открыт. Именно там запрещенные товары перевозятся в Узбекистан из Кыргызстана. Посты были восстановлены, чтобы остановить ввоз запрещенных товаров".

Чиновник из управления безопасности дорожного движения Хорезмской области сказал, что посты были временно восстановлены, чтобы обезопасить сбор хлопка и предотвратить кражу урожая хлопка.

Таксист из села Мухомон Хазараспского района сказал, что пост, закрывшийся два года назад, вновь начал работу. «Я вожу людей в Ташкент. На постах опять начали останавливать и проверять документы. Они открывают даже багажник машины», - сказал таксист.

Ташкентский водитель сообщил, что в Ташкентской области было восстановлено три блок-поста.

"Блок-пост "Корамурт" восстановлен. Посты на въезде в "Лимонарий" и "Байджигит" также заработали. Из-за проверок на этих постах на узкой дороге возникают ужасные пробки. Это абсурд!", - сказал таксист.

Водитель из Андижане сообщил, что блок-пост в Шахриханском районе восстановлен.

Водитель из Кызыл-Тепы пожаловался, что с восстановлением контрольно-пропускных постов на границе Навоийской и Бухарской областей из-за проверок на дорогу уходит много времени.

Чиновник Бухарского областного управления безопасности дорожного движения сказал, что Кызылтепинский районный дорожный патрульный пост работает в обычном режиме. По словам чиновника, наличие тюрьмы в этом районе требует наличия такого контрольно-пропускного пункта.

Установлено, что с 1 декабря восстановлена работы всех ранее упразднённых постов в Джаркурганском и Кизирикском районах Сурхандарьинской области.