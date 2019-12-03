В Узбекистане три ведомства сделали три разных заявления об отравлении семьи под Ташкентом

CA-NEWS (UZ) - Установлено, что результате употребления консервов, принесённых родственниками, пришедшими в гости, 7 граждан, в том числе две женщины и пять детей, были госпитализированы с пищевым отравлением.



Данное заявление было опубликовано 2 декабря пресс-службой АО «Худудгазтаъминот».

АО «Худудгазтаъминот» этим опроверг заявление следственного управления МВД от 1 декабря о том, что 16 членов одной семьи были госпитализированы с отравлением угарным газом в Кибрайском районе Ташкентской области.

В свою очередь Генпрокуратура республики опровергла сообщение, сделанное АО «Худудгазтаъминот».

В заявлении, опубликованном «Худудгазтаъминот», говорится, что семь человек были «отравлены консервами». Однако об остальных 8 человек, о которых ранее сообщило следственное управление, ничего не уточняется.

По данным «Худудгазтаъминот», их сотрудниками была проведена проверка эксплуатируемых газовых приборов и труб, которая определила отсутствие признаков угарного газа. Специалисты газоснабжающих организаций обнаружили нарушение правил установки отопительного прибора в доме. Хозяева на свой лад установили оборудование, а потому специалисты газоснабжающей организации прекратили подачу газа в эту точку. По словам пострадавших, в момент происшествия, внезапных отключений в подаче природного газа не было, потому не имеют претензий к газоснабжающей организации, о чем они выразили согласие подписав акт по итогам проверки, утверждают в компании.

По данным следственного управления МВД, семья из 16 человек в Кибрайском районе Ташкентской области отравилась угарным газом. Сообщалось, что отравившиеся незамедлительно обратилась за медицинской помощью в местное медицинское учреждение, погибших среди членов семьи нет.

Следственный департамент МВД сообщил, что инцидент произошел 1 декабря в 5 часов утра. Среди 16 человек в семье, проживавшей в махалле «Алишерабад» Кибрайского района Ташкентской области, 11 несовершеннолетних детей.

Следственный департамент сообщал, что на месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются, по результатам проверки будет предоставлена дополнительная информация.

2 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры опубликовала заявление об отравлении людей угарным газом в Кибрайском районе.

По данным генпрокуратуры, 1 декабря в районную службу скорой помощи Кибрайского района поступило сообщение о том, что семья Г.Бердиева отравилась угарным газом.

По данным Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, семи членам семьи Г. Бердиева был поставлен диагноз «легкое отравление токсичными газами», а в крови пострадавших выявлено от 9 до 14 процентов угарного газа.

В крови ещё 9 членов семьи Г. Бердиева было обнаружено 6-8% угарного газа, однако им не был поставлен диагноз отравления.

Все пациенты получили соответствующую скорую помощь и вернулись домой для амбулаторного лечения.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, прокуратура Кибрайского района расследует инцидент.