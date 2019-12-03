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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Иране сотни человек убиты при разгоне массовых протестов

CA-NEWS (CA) -  В Иране 208 человек убиты в ходе акций протеста против повышения цен на топливо, заявила 2 декабря "Международная амнистия". Западные источники предупреждают, что жертв, вероятно, больше. "Нью-Йорк таймс" пишет о 450 убитых.

Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 200 процентов. Первые акции были подавлены полицией, одновременно иранские власти на неделю почти полностью заблокировали доступ к интернету.

Директор исследовательского отдела "Международной Амнистии" на Ближнем Востоке заявил, что иранские силы безопасности предприняли ужасающую операцию по убийству своих сограждан, и призвал международное сообщество добиваться осуждения лиц, ответственных за кровопролитие.

Правозащитники заявляют, что на видеозаписях, проверенных "Международной Амнистией", запечатлена стрельба по безоружным людям. По имеющейся информации, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии по своим убитым родственникам.

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