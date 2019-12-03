Всемирный банк прогнозирует Таджикистану замедление экономического роста

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк прогнозирует Таджикистану замедление экономического роста в 2020 году. В обзоре финансового института говорится о росте экономики Таджикистана в трех кварталах текущего года. Рост ВВП Таджикистана, по прогнозу Всемирного банка, в этом году составит 7,2%.

Однако в будущем и в 2021 году реальный темп роста ВВП Таджикистана будет замедляться, говорится в обзоре. По мнению специалистов ВБ, это связано с замедлением экономического роста в России и снижением цен на сырье на мировом рынке. Экономика Таджикистана крайне зависима от состояния экономики РФ – в России работают от 500 тыс. до 1 миллиона жителей Таджикистана, которые отправляют заработанные деньги на родину.

По данным Центробанка России, в 2018 году объем денежных переводов, отправленных физическими лицами в Таджикистан, составил 2,5 млрд долларов, а в первой половине 2019 года - 1,1 млрд долларов. Это почти вдвое меньше, чем в 2013 году, когда мигранты отправили в Таджикистан более 4 млрд долларов. Экономический кризис в России, наступивший из-за санкций, наложенных Западом из-за аннексии Россией Крыма и конфликта на востоке Украины, повлиял не только на экономические показатели, но и на рынок труда.

ВБ прогнозирует сокращение объема денежных переводов из России в ближайшие два года, однако не исключает, что добыча полезных ископаемых, строительство и промышленность могут способствовать росту экономики страны.

ВБ предупреждает о негативных последствиях привлечения новых кредитов для развития инфраструктуры и строительства крупных объектов, в том числе достройки Рогунской ГЭС. В начале 2019 года экономисты ВБ прогнозировали сохранение в среднесрочной перспективе низкого уровня притока прямых иностранных инвестиций в Таджикистан и ускорение оттока капитала.

Правительство Таджикистана в последующие три года намерено привлечь внешние кредиты на общую сумму в $1 млрд.