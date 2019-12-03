Китай ввёл санкции против США и ряда НПО

CA-NEWS (CA) - Китай ввёл санкции против Соединённых Штатов и ряда неправительственных организаций со штаб-квартирой в США.

В сообщении МИД КНР говорится, что речь идёт о реакции на "безответственное поведение" со стороны Вашингтона и вмешательство во внутренние дела Китая в связи с событиями в Гонконге.

По всей видимости, китайские власти имеют в виду принятый в США на днях закон о защите прав человека и демократии в Гонконге, где уже более полугода продолжаются массовые протесты против ограничения автономии города китайскими властями. Закон предусматривает введение санкций в отношении китайских и гонконгских официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге. Кроме того, США ввели запрет на экспорт в Гонконг полицейского оборудования и техники, используемых для разгона демонстраций.

Власти Китая с понедельника приостановили рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолётами.

Кроме того, санкции введены против НКО – Human Rights Watch, Национального фонда демократии и Freedom House. Эти организации китайские власти обвинили в поддержке протестов в Гонконге.

В Гонконге в воскресенье вновь прошла массовая акция протеста, сопровождавшаяся столкновениями с полицией.