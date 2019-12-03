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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рустам Эмомали улетел в Ташкент для встречи с Джахонгиром Артыкходжаевым

CA-NEWS (TJ) -  Мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня отбыл в Ташкент: это его первый визит за рубеж в качестве градоначальника столицы Таджикистана, передает Азия-Плюс.

В Ташкенте мэр Душанбе обсудит со своим узбекским коллегой Джахонгиром Артыкходжаевым пункты реализации Соглашения между властями двух столиц, подписанного в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года.

В частности, Рустам Эмомали и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Ташкентом, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Ожидается, что мэры Душанбе и Ташкента также утвердят программу сотрудничества двух городов на 2020 год.

Рустам Эмомали указом президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе в январе 2017 года. До сегодняшнего дня он в качестве председателя столицы Таджикистана не совершал визиты в зарубежные страны.

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