Рустам Эмомали улетел в Ташкент для встречи с Джахонгиром Артыкходжаевым

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня отбыл в Ташкент: это его первый визит за рубеж в качестве градоначальника столицы Таджикистана, передает Азия-Плюс.

В Ташкенте мэр Душанбе обсудит со своим узбекским коллегой Джахонгиром Артыкходжаевым пункты реализации Соглашения между властями двух столиц, подписанного в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года.

В частности, Рустам Эмомали и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Ташкентом, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Ожидается, что мэры Душанбе и Ташкента также утвердят программу сотрудничества двух городов на 2020 год.

Рустам Эмомали указом президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе в январе 2017 года. До сегодняшнего дня он в качестве председателя столицы Таджикистана не совершал визиты в зарубежные страны.