В Таджикистане мужчину подозревают в изнасиловании 19-летней дочери

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде местного жителя подозревают в изнасиловании собственной дочери. Расследование было начато после жалобы 19-летней девушки, которая утверждает, что была изнасилована своим отцом. В Центре женщин «Гулрухсор» сообщили Радио Озоди, что судмедэкспертиза подтвердила факт изнасилования.

Гулнора (имя изменено по этическим соображениям) попала в больницу после неудачной попытки самоубийства. 17 сентября она сбросилась с моста через реку Сырдарья, но случайный прохожий спас девушку и отвез ее в отдел милиции. После рассказа 19-летней Гулноры было начало расследование и была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт изнасилования, рассказали Радио Озоди в Центре женщин «Гулрухсор», который защищает права девушки.

Отец Гулноры в настоящее время находится в худжандском следственном изоляторе. Попытки поговорить с адвокатом подозреваемого не увенчались успехом. Однако его брат и сестра заявляют, что девушка оклеветала своего отца.

По словам Гулноры, изнасилование произошло в середине сентября. «Отец меня вызвал около 11 часов ночи. Я отказалась. Бабушка настаивала, чтобы я пошла к нему. Отец начал приставать ко мне. Я несколько раз сказала, что не делайте этого, я ведь Ваша дочь. Он подхватил меня и четыре раза ударил головой о стену. Я потеряла сознание. После этого он изнасиловал меня», - рассказала она корреспонденту Радио Озоди. По словам девушки, отец угрожал ей, что в случае обращения в милицию, она сама окажется за решеткой. «Я рассказала об этом случае маме и другим родственникам, но они мне не поверили», - говорит Гулнора. Более того, все родственники по отцовской линии отвернулись от нее и требуют, чтобы она отказалась от своих показаний. «Если даже этот случай произошел, то твой отец не должен сидеть в тюрьме», - говорят ее бабушка, дяди и тети.

Гулнора в беседе с психологами Центра «Гулрухсор» рассказала, что отец начал приставать к ней, когда она училась в 9-м классе. «Он меня лапал, обнимал и целовал… Когда моя старшая сестра вышла замуж, она вымолвила: «Слава Богу, что ухожу из дома девственницей!», - говорит Гулнора. Но позже отец все-таки изнасиловал и ее – об этом сестра Гулноры рассказала следователям уже после ареста отца.

Гулнора росла в бедной семье, из-за чего не окончила школу - после 9 класса она начала заниматься домашними делами. По ее словам, отец и мать – слабовидящие, у матери еще проблемы со слухом, семья живет только на мизерную пенсию, которую они получают. «Я часто жаловалась матери о том, что отец лапает и обнимает меня, но она, скорее всего, из-за проблем со слухом, не понимала меня», - говорит Гулнора.

По словам Сабохат Бободжоновой, сотрудницы центра женщин «Гулрухсор» — единственного кризисного центра для женщин – жертв насилия, когда Гулнора пришла к ним, она находилась в в стрессовом состоянии, постоянно плакала и говорила, что жить не хочет. «Сейчас ей намного лучше, она уже прошла курс реабилитации». Гулнора в настоящее время находится во временном убежище центра.

Сабохат Бободжонова говорит, что общество в Таджикистане, как правило, не защищает, а наоборот, осуждает жертв насилия. Именно из-за этого многие женщины, подвергавшиеся сексуальному насилию, скрывают то, что с ними произошло. В этом году в центр «Гулрухсор» по различным вопросам обратились около 1400 человек, двое – в связи с сексуальным насилием.