Шавкат Мирзиёев отчитал чиновников за отсутствие света и газа в стране

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 декабря провел совещание по вопросам ускорения реформ и обеспечения задач на 2020 год.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Мирзиёев отметил отсутствие справедливой системы учета природного газа на этапах добычи, транспортировки и распределения. Особенно перебои в снабжении населения газом и электричеством становятся причиной справедливого недовольства людей.

В целом, по оценкам Всемирного банка, доля государства в экономике Узбекистана остается высокой и составляет в настоящее время 50-55 процентов.

По словам президента недостатки можно наблюдать в сферах финансов, налогов, цифровой экономики, противодействия коррупции и других направлениях.

В связи с этим образованы рабочие группы, ответственные за выработку действенных мер по выявлению и устранению системных проблем в 13 “буксующих” направлениях путем критической оценки исполнения решений, принятых за последние три года.

Глава государства поставил перед этими рабочими группами задачи, которые необходимо исполнить к 20 декабря текущего года.