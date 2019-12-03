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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус опрокинулся на трассе «Кызылорда-Кумколь»: 7 погибших, 22 пострадавших

CA-NEWS (KZ) -  3 декабря в 5:25 на автодороге "Кызылорда-Кумколь" из-за гололеда водитель пассажирского автобуса не справившись с рулевым управлением допустил ее опрокидывание, сообщает КЧС МВД РК.

"Количество пострадавших - 22 человека", - добавили в ДП Кызылординской области.
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/avtobus-perevernulsya-kyizyilordinskoy-oblasti-kolichestvo-385525/
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Найдены тела 7 человек. Количество пострадавших - 22. Сообщается, что в автобусе находилось около 50 пассажиров.

"На месте работают сотрудники полиции, ЧС и медицинской службы. Причиной ДТП могли стать нарушение правил дорожного движения и гололед. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.

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