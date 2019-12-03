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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кашемировая компания Наадам оказывает поддержку монгольским скотоводческим семьям

CA-NEWS (MNG) -  NAADAM Cashmere - это стартап-компания, которая создает новый прецедент в производстве одежды класса люкс. Ее цель - демократизировать кашемир. Компания отдает приоритет прозрачной деловой практике.

Каждый из ее предметов одежды получен различными методами от местных фермеров, выращивающих коз в Монголии.

Помимо получения козьей шерсти от фермеров в Монголии, изготовление настоящих кашемировых свитеров вместе с другими продуктами производится на фабрике в одном из городов Монголии.

Чтобы выполнить еще один аспект основополагающих принципов компании, она сотрудничает с Фондом возрождения Гоби ("Gobi Revival Fund") для поддержки MongoliAid. Это распространенная неправительственная организация в монгольской общине, которая предоставляет помощь в виде одеял и других принадлежностей тем, кто остро нуждается. В дополнение ко всем своим усилиям NAADAM Cashmere также построила парк NAADAM в 2018 году.

В надежде восстановить равновесие в борющейся экосистеме страны, компания посадила в парке 2000 деревьев с беседками и площадками для игр детей. Компания создала общественное место, куда люди в радиусе 500 миль отправлялись бы в гости.

Иностранец Мэтт Сканлан прибыл в Монголию с $3 млн в полиэтиленовом пакете. Но он не остался в Улан-Баторе с этими деньгами, а уехал в Гоби, чтобы торговаться с пастухами.

Мэтт Сканлан перевел свои деньги из США в улан-баторский банк, но когда прилетел в Монголию через 20 часов после денежного перевода, банк не смог ему выплатить сразу всю сумму. Путешественник получил $3 млн частями в шести разных филиалах банка. Взяв деньги и арендовав “Ланд-крузер”, Мэтт отправился в Гоби.

Так родился его бренд, который теперь знает весь мир. Название ему Мэтт Сканлан дал в честь главного монгольского праздника - “Наадам”.

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