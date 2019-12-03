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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги. Операции продолжат проводить «Юнистрим», MoneyGram и «Золотая корона», но не все гарантируют получение средств.

Western Union остановила переводы временно, подтвердил ее представитель. Представители Contact и «Близко» на запросы не ответили.

Ранее сообщалось, что запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России. Страна с 3 декабря перешла на новую систему, предполагающую проведение всех расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк Таджикистана (НБТ).

“Ъ” узнал, что всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, но НБТ отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую.

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