Гражданин Нигерии получил 10 лет тюрьмы в Улан-Баторе за мошенничество. Вместе с ним осуждены и трое граждан Монголии

CA-NEWS (MNG) - Гражданин Нигерии и трое монголов были приговорены к 6-10 годам тюремного заключения за многомиллионное тугриковое мошенничество.

2 декабря районный суд Чингэлтэй приговорил нигерийского гражданина Эджикема Чимези Джона ("Ejikem Chimezi John") к 10 годам тюремного заключения, гражданина Монголии Б.Хулана к девяти годам, Д.Ганболда к восьми годам и Т.Анхбаяра к 6 годам. Кроме того, каждый из обвиняемых был оштрафован на 355 619 494 тугриков.

Осужденные создали 2 фейковые компании и получили 234 000 евро через банковские счета своей фейковой компании из Lonalty SPA, базирующейся в Италии. Деньги были первоначально переведены в компании Alpin Corap Sanayi Ve Tyu в Турции из Lonalty SPA.