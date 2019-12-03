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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Нигерии получил 10 лет тюрьмы в Улан-Баторе за мошенничество. Вместе с ним осуждены и трое граждан Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Гражданин Нигерии и трое монголов были приговорены к 6-10 годам тюремного заключения за многомиллионное тугриковое мошенничество.

2 декабря районный суд Чингэлтэй приговорил нигерийского гражданина Эджикема Чимези Джона ("Ejikem Chimezi John") к 10 годам тюремного заключения, гражданина Монголии Б.Хулана к девяти годам, Д.Ганболда к восьми годам и Т.Анхбаяра к 6 годам. Кроме того, каждый из обвиняемых был оштрафован на 355 619 494 тугриков.

Осужденные создали 2 фейковые компании и получили 234 000 евро через банковские счета своей фейковой компании из Lonalty SPA, базирующейся в Италии. Деньги были первоначально переведены в компании Alpin Corap Sanayi Ve Tyu в Турции из Lonalty SPA.

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