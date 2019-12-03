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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Количество иностранных туристов в Монголию увеличилось в текущем году

CA-NEWS (MNG) -  Число туристов, посещающих Монголию, увеличилось в последние годы.

По состоянию на первые 10 месяцев этого года Монголию посетили 518 792 туриста из Азии, Тихого океана, Европы, Америки, Африки и Ближнего Востока. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В этом году выручка отрасли составила $550,3 млн. В аналогичном периоде прошлого года, этот показатель составила $491,7 млн.

Ниже представлена инфографика на монгольском языке, сравнивающая количество туристов, посетивших страну в 2018 году и в первые 10 месяцев текущего года.

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