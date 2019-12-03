С нового года в Узбекистане вводится новый порядок оплаты за отопление

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 января 2020 года расчеты за услуги теплоснабжения будут производиться за 1 кв.м. отапливаемой площади на один день отопительного периода.



Согласно постановлению президента, с отопительного сезона 2020–2021 годов расчеты с потребителями за услуги централизованного теплоснабжения переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Согласно новому порядку, с 1 января 2020 года для потребителей учитываются затраты на развитие и модернизацию систем теплоснабжения. Также будут учитываться убытки, возникающие в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, покрываются за счет бюджетов.

Кроме того, Централизованное теплоснабжение будет поэтапно переходить на закрытую систему с учетом внедрения современных ресурсосберегающих технологий.