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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самолёт Алишера Усманова приземлился в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Самолёт Airbus 340 с бортовым номером M-IABU совершил посадку в столичном международном аэропорту им. И.Каримова. Об этом сообщает Телеграм-канал "Новости Ташкентского неба".

Данный самолёт принадлежит российскому миллиардеру и уроженцу Узбекистана Алишеру Усманову, основателю "USM Holdings", Президенту Международной федерации фехтования (FIE).

В телеграм-канале уточняется, что самолёт совершил рейс из международного аэропорта Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса.

Усманов - один из богатейших бизнесменов РФ и один из богатейших жителей Великобритании, по данным соответствующих рейтингов. Американские СМИ также называли его одним из наиболее влиятельных людей мира. В 2018 году Усманов занял восьмую строчку в рейтинге The Sunday Times Rich List среди 1000 самых богатых людей Великобритании. Его состояние оценивается в $12,6 миллиардов. Усманов занимает 10 место среди самых богатых людей в России и 118 -ое место среди самых зажиточных людей в мире.

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