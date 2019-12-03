Самолёт Алишера Усманова приземлился в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Самолёт Airbus 340 с бортовым номером M-IABU совершил посадку в столичном международном аэропорту им. И.Каримова. Об этом сообщает Телеграм-канал "Новости Ташкентского неба".

Данный самолёт принадлежит российскому миллиардеру и уроженцу Узбекистана Алишеру Усманову, основателю "USM Holdings", Президенту Международной федерации фехтования (FIE).

В телеграм-канале уточняется, что самолёт совершил рейс из международного аэропорта Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса.

Усманов - один из богатейших бизнесменов РФ и один из богатейших жителей Великобритании, по данным соответствующих рейтингов. Американские СМИ также называли его одним из наиболее влиятельных людей мира. В 2018 году Усманов занял восьмую строчку в рейтинге The Sunday Times Rich List среди 1000 самых богатых людей Великобритании. Его состояние оценивается в $12,6 миллиардов. Усманов занимает 10 место среди самых богатых людей в России и 118 -ое место среди самых зажиточных людей в мире.