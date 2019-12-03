C 1 января 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса в Казахстане будут освобождены от уплаты налогов и от проверок сроком на 3 года, - Мамин

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства Казахстана 3 декабря рассмотрены вопросы налогового и таможенного администрирования, сообщает пресс-служба правительства.

«Заинтересованным государственным органам необходимо продолжить скоординированную работу в данном направлении. С 1 января проводится амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса по списанию пени и штрафов. Продолжается налоговая амнистия физических лиц», — сказал премьер-министр Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил, что в результате государственной поддержки и обнуления долгов налогоплательщикам разблокированы банковские счета и сняты наложенные ограничения на имущество, что позволит продолжить осуществлять предпринимательскую деятельность.

«С 1 января 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса, применяющие специальные налоговые режимы, будут освобождены от уплаты налогов на доходы и от проверок сроком на 3 года», — сообщил А. Мамин.