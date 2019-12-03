Генсек ООН: «Ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть – под землей»

CA-NEWS (UZ) - "Мы разрушаем свою планету – саму основу нашей жизни. Перед человечеством стоит выбор: либо продвигаться по этому гибельному пути, либо выбрать путь надежды и выполнить обещание, данное на Парижском саммите: удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°С", - сказал обращаясь к участникам Конференции по климату, открывшейся 2 декабря в Мадриде, Генеральный секретарь ООН.

На встречу в Мадриде, которая продлится две недели, собрались государства-участники Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В конференции принимает участие так же экспертная группа из Узбекистана.

Такие встречи проходят ежегодно и их цель – оценить выполнение Конвенции в целом, а теперь конкретно – Парижского соглашения по климату, которое было принято мировыми лидерами в 2015 году и ставит задачу удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°С.

Напомним, что 19 апреля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась официальная церемония подписания Узбекистаном Парижского соглашения. Это накладывает на страну определённые обязательства и открывает широкие возможности для поворота к новой, низкоуглеродной модели экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу «зеленых» технологий.

«Мы стоим на распутье: перед нами два пути, и уже к концу ближайшего десятилетия станет ясно, по какому пути мы идем», - с этого начал свое выступление в Мадриде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. - Мы можем ничего не делать и, двигаясь в полусознательном состоянии, как лунатики, пропустить точку невозврата, тем самым поставив под удар здоровье и безопасность каждого жителя планеты». Второй путь, считает он, это путь надежды. «Неужели мы хотим остаться в памяти человечества поколением, которое зарыло голову в песок и занималось пустяками, в то время как планета была охвачена пожаром?», - обратился Гутерриш к участникам Конференции.

По его словам, единственный правильный выбор – это удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°С и к середине века свести выбросы парниковых газов к нулю. Иначе, как предостерегают ученые, нас ждет катастрофа. Для того, чтобы ее избежать, утверждает глава ООН, «ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть – под землей». И встать на этот путь нужно уже сейчас - этого требует и молодое поколение, которому придется жить с последствиями изменения климата.

Антониу Гутерриш напомнил, что выводы ученых, а это три доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, и два недавних исследования Всемирной метеорологической организации об эмиссиях и концентрации парниковых газов, ясно показывают, что мы сознательно разрушаем ту самую систему, за счет которой мы существуем. Вот лишь пример: в разных региона мира по-прежнему строится множество угольных электростанций. «Если мы не избавимся от этой зависимости от угля, то все наши попытки сдержать изменение климата будут обречены на провал», - предупредил Генсек. А по данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), страны намерены продолжать производство ископаемого топлива, причем в масштабах, вдвое превышающих уровень, при котором еще удастся удержать потепление в рамках 1,5°С. «Ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть – под землей»,- заявил Гутерриш.

Мы должны полностью изменить наш образ жизни, утверждает Генеральный секретарь, ссылаясь на заключения международных экспертов: «То, как мы ведем бизнес, производим энергию, строим города, как мы передвигаемся, как мы производим продовольствие – все это нужно изменить кардинальным образом и как можно скорее».

Гутерриш отметил, что, если бы правительства прислушались к ученым еще десять лет назад и предприняли необходимые действия, им пришлось бы ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 3,3 процента. Но этого не произошло. Сегодня же, чтобы добиться поставленных целей, нужно сокращать эмиссии на 7,6 процента. Но пока они только растут: за последние 10 лет объем эмиссий увеличился на 1,5 процента.



«Я призываю все стороны [Конвенции ООН по изменению климата] преодолеть разногласия и достичь взаимопонимания по этому вопросу», - сказал Гутерриш, который, как он признался, возлагает большие надежды на нынешнюю встречу: «Мы должны завершить свою работу, не теряя времени». Но кроме успешного завершения переговоров, не менее важно, отметил Гутерриш, послать миру сигнал, что государства готовы изменить свой курс: «Мы должны наконец доказать, что всерьез намерены остановить эту войну с природой, что мы обладаем политической волей, необходимой для того, чтобы к 2050 году свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет».