Президент возложил на главу Ташкента персональную ответственность за отопление

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения города Ташкента".

Согласно документу, глава Ташкента будет нести персональную ответственность за плохое отопление в столице.

"Хоким города Ташкента осуществляет общее руководство деятельностью по управлению системой теплоснабжения города Ташкента и несет персональную ответственность за ее надлежащее функционирование", - говорится в постановлении.

В документе отмечено, что хокимы районов города Ташкента несут персональную ответственность за обеспечение оказания предприятиями теплоснабжения услуг в соответствии с заключаемыми договорами, а также бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией и горячей водой. А также за обеспечение контроля за состоянием, эксплуатацией и ремонтным обслуживанием объектов системы теплоснабжения, выявление, пресечение и предупреждение фактов незаконного пользования тепловой энергией и горячей водой.

Администрации Ташкента поручено не реже двух раз в год оценивать эффективность деятельности глав районов города Ташкента в сфере управления системой теплоснабжения и принимать меры поощрения или привлечения к ответственности ответственных лиц в установленном порядке.