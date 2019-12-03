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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент возложил на главу Ташкента персональную ответственность за отопление
Предыстория: С нового года в Узбекистане вводится новый порядок оплаты за отопление

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения города Ташкента".

Согласно документу, глава Ташкента будет нести персональную ответственность за плохое отопление в столице.

"Хоким города Ташкента осуществляет общее руководство деятельностью по управлению системой теплоснабжения города Ташкента и несет персональную ответственность за ее надлежащее функционирование", - говорится в постановлении.

В документе отмечено, что хокимы районов города Ташкента несут персональную ответственность за обеспечение оказания предприятиями теплоснабжения услуг в соответствии с заключаемыми договорами, а также бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией и горячей водой. А также за обеспечение контроля за состоянием, эксплуатацией и ремонтным обслуживанием объектов системы теплоснабжения, выявление, пресечение и предупреждение фактов незаконного пользования тепловой энергией и горячей водой.

Администрации Ташкента поручено не реже двух раз в год оценивать эффективность деятельности глав районов города Ташкента в сфере управления системой теплоснабжения и принимать меры поощрения или привлечения к ответственности ответственных лиц в установленном порядке.

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