Мы должны исключить зависимость от импорта социально значимых продуктов питания, - премьер-министр Казахстана

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства Казахстана 3 декабря были рассмотрены новые подходы государственной поддержки агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что одним из приоритетов развития сельского хозяйства определено увеличение внутреннего производства в целях сокращения зависимости от импорта.

«Благодаря запланированным мерам в течение 3-5 лет мы должны полностью обеспечить республику всеми социально значимыми товарами, исключив зависимость от импорта», — сказал А. Мамин.

В АПК на стадии проработки и реализации находятся 113 инвестиционных проектов общим объемом 4,4 трлн тг. Для обеспечения к 2024 году внутренних потребностей Казахстана в мясе птицы (49% импортируется), колбасных изделиях (39%), сырах и твороге (46,5%), яблоках (31,5%) и сахаре (57,3%) планируется открытие промышленных молочно-товарных ферм, птицефабрик, яблоневых садов, строительство и модернизация сахарных заводов.

Премьер-министр поручил принять меры по ликвидации задолженности по субсидированию АПК.