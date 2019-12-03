РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мы должны исключить зависимость от импорта социально значимых продуктов питания, - премьер-министр Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  На заседании правительства Казахстана 3 декабря были рассмотрены новые подходы государственной поддержки агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что одним из приоритетов развития сельского хозяйства определено увеличение внутреннего производства в целях сокращения зависимости от импорта.

«Благодаря запланированным мерам в течение 3-5 лет мы должны полностью обеспечить республику всеми социально значимыми товарами, исключив зависимость от импорта», — сказал А. Мамин.

В АПК на стадии проработки и реализации находятся 113 инвестиционных проектов общим объемом 4,4 трлн тг. Для обеспечения к 2024 году внутренних потребностей Казахстана в мясе птицы (49% импортируется), колбасных изделиях (39%), сырах и твороге (46,5%), яблоках (31,5%) и сахаре (57,3%) планируется открытие промышленных молочно-товарных ферм, птицефабрик, яблоневых садов, строительство и модернизация сахарных заводов.

Премьер-министр поручил принять меры по ликвидации задолженности по субсидированию АПК.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ашхабаде снова начали снимать кондиционеры с жилых домов, - СМИ
  • В Самарканде при обрушении грунта погиб рабочий
  • Новым президентом АБР избрана Масацугу Асакава
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×