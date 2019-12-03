Гендиректора Национального информагентства УзА приравняли по статусу к министру

CA-NEWS (UZ) - Генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана по статусу приравняли к министру. Соответствующее постановление 2 декабря подписал президент Шавкат Мирзиёев, передает Кун.уз.



Документом определено, что генеральный директор УзА и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом Министров по согласованию с президентом Узбекистана.

«Генеральный директор УзА по статусу, условиям оплаты труда, материального стимулирования, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к министру, его первый заместитель и заместитель соответственно – к первому заместителю и заместителю министра», – говорится в документе.

Директор Информационного агентства Каракалпакстана по статусу, условиям оплаты труда, материального стимулирования, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к заместителю генерального директора УзА.

Также УзА будет создан консультативный совет по налаживанию его системной деятельности и установлению эффективного сотрудничества с государственными органами и негосударственными организациями. Он станет постоянно действующим коллегиальным органом, ведущим свою деятельность на общественных началах.