Министры иностранных дел Монголии и Китая провели телефонный разговор о двусторонних связях

CA-NEWS (MNG) - 2 декабря государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром по поводу связей между двумя странами.

Ван И сообщил, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией, добавив, что две страны успешно провели серию праздничных мероприятий. По его словам, двусторонние обмены и сотрудничество в различных областях приобрели новый облик, а всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и Монголии сохранило позитивный импульс развития.

Ван сказал, что обе стороны должны работать вместе, чтобы продвигать прекрасную традицию взаимного доверия и взаимной поддержки, углублять прагматичное сотрудничество и ускорять проекты, направленные на повышение уровня жизни людей, с тем чтобы китайско-монгольские отношения могли лучше принести пользу двум народам.

Со своей стороны, Цогтбаатар сказал, что в этом году Монголия и Китай провели грандиозные мероприятия, посвященные 70-летию установления дипломатических отношений, что значительно укрепило связи.

Обе стороны поддерживают тесные обмены на высоком уровне, и объем двусторонней торговли достиг нового максимума, сказал он.

Цогтбаатар сказал, что Монголия твердо придерживается политики единого Китая и готова приложить совместные усилия с Китаем, чтобы поднять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень.

Одно из мероприятии, 29 ноября вечером в Улан-Баторе состоялся гала-концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией. Двухчасовой концерт привлек сотни граждан Монголии и китайцев за рубежом. На мероприятии также присутствовал посол Китая в Монголии Син Хаймин.

Концерт под названием «Песни дружбы Китай-Монголия», организованный посольством Китая в Монголии, Китайским культурным центром в Улан-Баторе и муниципальным правительством Улан-Батора, направлен на укрепление культурных связей между двумя странами и дружбу между двумя народами.

Во время гала-концерта популярные монгольские музыканты и танцоры, а также около 100 студентов Монгольской государственной музыкальной и танцевальной консерватории исполнили микс китайских, монгольских и других всемирно известных произведений.