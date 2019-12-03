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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Душанбе Рустам Эмомали прибыл в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  В международном аэропорту имени Ислама Каримова совершил посадку авиалайнер Boeing 737-8GL с Рустамом Эмомали на борту. Об этом сообщил Телеграм-канал "Новости Ташкентского Неба".

Как сообщалось ранее, 3 декабря сын президента Таджикистана, мэр города Душанбе - Рустам Эмомали впервые начинает рабочий визит в Узбекистан.

В ходе визита Рустам Эмомали встретится с хокимом Ташкента Джахангиром Артыкходжаевым и обсудит вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между столицами двух стран.

Ожидается, что мэры Душанбе и Ташкента также утвердят программу сотрудничества двух городов на 2020 год.

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