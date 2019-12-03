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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Афганистане

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане 3 декабря в 11:06 по ташкентскому времени ощущались подземные толчки.

Землетрясение зарегистрировали в Самарканде, Термезе и Карши, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда составила 5,2, а глубина – 100 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 542 километрах южнее Ташкента. На территории Узбекистана его ощутили в Самарканде (323 километра, 2 балла), Термезе (66 километров, 3 балла) и Карши (252 километра, 2 балла).

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