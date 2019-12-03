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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе устанавливают главную новогоднюю елку страны

CA-NEWS (TJ) -  Главная елка страны в этом году будет самой высокой в истории Таджикистана, сообщили Азия-Плюс в администрации мэра столицы.

Ёлка установлена на главной площади Таджикистана – «Дусти». Ее высота составит 29 метров, в диаметре у основания она будет достигать 15 метров.

По поручению мэра Рустама Эмомали, главная новогодняя красавица должна быть установлена до 10 декабря.

Screenshot_2019-12-03 На метр выше и еще краше В Душанбе устанавливают главную новогоднюю елку страны Новости Таджикистана [...]

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