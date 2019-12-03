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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом: погиб еще один человек

CA-NEWS (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в аварии с автобусом в Кызылординской области. Сообщается о 8 погибших и 21 пострадавшем. Ранее было известно о 7 погибших и 22 пострадавших, но один из них скончался по дороге в больницу.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов", - написал Токаев в Twitter.

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