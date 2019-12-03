Ташкент и Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы

CA-NEWS (UZ) - 3 декабря на встрече, прошедшей при участии официальной делегации города Душанбе во главе с председателем города Рустама Эмомали в хокимияте Ташкента, стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.



Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев, отметив многовековые дружеские и соседские отношения узбекского и таджикского народа, схожие культуру, обычаи и традиции, единую религию, которые крепко связывают население двух стран, сообщил о готовности к всестороннему развитию двусторонних отношений Ташкента и Душанбе.

Рустам Эмомали выразил благодарность за радушный приём и дружескую атмосферу и сообщил, что изменения и обновления в Ташкенте им очень интересны, что таджикская сторона намерена ознакомиться с опытом нашей столицы в сфере строительства. Кроме того, он упомянул, что в следующем году планируется организовать дни Ташкента в Душанбе и провести в их рамках молодёжный форум.

Также во время встречи подписано соглашение, направленное на реализацию плана мероприятий в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между городом Ташкентом и исполнительным комитетом города Душанбе Республики Таджикистан в 2020-2021 гг.