Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию

фото: РИА Новости

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл с визитом в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет премьер-министра приземлился в столичном аэропорту "Внуково -2" в 10.00 мск. У трапа гостя встречали замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол Монголии в России Банзрагч Дэлгэрмаа.

Монгольского гостя приветствовал почетный караул, который исполнил гимны двух стран.

Визит проходит по приглашению президента России Владимира Путина, который побывал в Монголии в сентябре.