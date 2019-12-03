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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев принял делегацию финансовых кругов Катара

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана встретился с делегацией финансовых кругов Катара во главе с председателем Центрального банка страны Абдаллой Аль Тани. В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере финансов, привлечения инвестиций и по линии Международного финансового центра «Астана», сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Казахстана отметил, что визит делегации Катара должен придать новый импульс развитию взаимного сотрудничества.

- В июне текущего года в Душанбе я провел встречу с Эмиром Катара, в ходе которой мы договорились предпринять конкретные действия для строительства солидного моста между двумя государствами. Я пригласил его совершить официальный визит в столицу Казахстана. В данном контексте, я думаю, визит вашей делегации станет весьма важным для нас, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Центрального банка Катара Абдалла Аль Тани передал приветствие от имени руководства своей страны Президенту, Правительству и народу Казахстана.

- Как вы знаете, отношения между двумя странами развиваются на высоком уровне. Наш визит призван поддержать эту тенденцию. У нас весьма давние и тесные связи с финансовыми структурами вашей страны. Мы взаимодействуем в банковском, финансовом и инвестиционном направлениях. Вчера мы договорились об открытии на базе Международного финансового центра «Астана» филиала одного из крупнейших банков Катара, - сказал катарский финансист.

Он также высказал мнение, что скорый запуск прямого авиасообщения между двумя странами укрепит торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

В состав катарской делегации также вошли председатель правления Катарской фондовой биржи Рашид Аль-Мансури, председатель банковской группы «Masraf Al Rayan» Хусейн Аль-Абдалла, председатель правления «Qatar International Islamic Bank» Абдул Басит Аль-Шайби, и.о. председателя правления «Qatar National Bank» Абдулла Аль-Халифа, председатель правления ведомства регулятора Катарского финансового центра Майкл Раян, член правления банковской группы «Commercial Bank of Qatar» Мохамад Мандани Аль-Эмади и посол Катара в Казахстане Абдулазиз Аль-Румейхи.

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