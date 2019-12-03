Бинали Йылдырым вновь может стать председателем парламента Турции, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Бинали Йылдырым вновь может стать председателем парламента Турции. В 2020 году предполагается съезд партии справедливости и развития на которой возможно будет выдвинута кандидатура Йылдырыма как спикера парламента. Об этом сообщает издание Hurriyyet.

Напомним, в феврале текущего года Йылдырым сложил с себя полномочия спикера парламента в связи с выдвижением его кандидатуры на должность мэра Стамбула.

Мэром Стамбула был избран Экрем Имамоглу из оппозиционной Народно-республиканской партии.