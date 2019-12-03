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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголоведение будут преподавать в Венском университете

CA-NEWS (MNG) -  2 декабря в Венском университете была запущена серия лекций «Монгольский кластер» с целью проведения курса монголоведения в университете.

Лекции будут на монгольском языке и истории. Доктор Б.Жаргал, исследователь из Гейдельбергского университета, прочитал первую лекцию, рассказав австрийским ученым и студентам об истории современного монгольского языка.

Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) — старейший и один из наиболее престижных университетов на территории современной Германии. Основан в 1386 году. В зимнем семестре 2017/18 гг. было зарегистрировано 29 689 студентов, и было около 530 профессоров.

Венский университе́т (Universität Wien, лат. Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) — государственный университет, расположенный в Вене, Австрия.

Основанный в 1365 году, Венский университет является одним из старейших университетов Европы. В университете учится около 92 000 студентов, что делает его крупнейшим по численности обучающихся студентов вузом немецкоязычного пространства. В университете представлены на выбор учащихся более 130 образовательных программ. Неофициальное название, распространённое среди студентов, — Хауптуни (Hauptuni — Главный университет).

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