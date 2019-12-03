Ханская юрта из шкуры снежного барса Богд-Хаана в Монголии восстановлена американцами

CA-NEWS (MNG) - Проект по восстановлению ханской юрты из шкуры снежного барса Богд-Хаана был завершен при финансировании Фонда посла США по сохранению культуры.

2 декабря посол США Майкл Клечески, директор Дворца-музея Богд-Хаана Ц.Эрдэнэбаатар, директор Национального центра культурного наследия Б.Энхбат и другие официальные лица приняли участие в открытии ханской юрты из шкуры снежного барса Богд-Хаана.

Посол Майкл Клечески отметил, что для посольства США было честью внести свой вклад в сохранение этого исторического культурного сокровища по случаю 150-летия Богдо-гэгэн VIII или Джебдзун-Дамба-хутухта.

«Эта юрта из шкуры снежного барса действительно уникальна, красива и имеет невероятное историческое и культурное значение. Программа Фонда посла США по сохранению культурного наследия посла является выражением нашего глубокого уважения и признательности к традиционному культурному наследию, а также нашей приверженности сотрудничеству с Монголией для содействия взаимопониманию и связям между нашими народами», - сказал посол.

На восстановление было потрачено $15 тыс.

Сангилагдорж из аймака Сэцэн-хан подарил подарил эту юрту VIII Богд-хаану в 1893 году по случаю его 25-летия. В общей сложности шкуры из 150 снежных барсов были использованы при изготовлении внешнего покрытия для этой юрты. Дверь, крыша, рама и опоры крыши украшены монгольскими традиционными узорами. Эту юрту устанавливали на улице в ясную погоду, а VIII Богд практиковал в ней медитацию.

Богдо-гэгэн (монг. Богд гэгээн — «светлейший Владыка, полный титул — монг. Шашны мандуулагч, амьтны жаргуулагч Жэвзүндамба хутагт Богд гэгээн — Возвышающий веру, осчастливливающий живущих Джебдзун-Дамба-хутухта, святой владыка) — исторический глава буддийской сангхи Монголии, один из высших лам традиции гелуг, глава традиции джонанг. Третье, после Далай-ламы и Панчен-ламы, лицо в тибетском буддизме.