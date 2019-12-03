РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пограничники Кыргызстана задержали двух узбекистанцев, пытавшиеся незаконно пересечь госграницу

CA-NEWS (UZ) -  Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 3 декабря 2019 года, пограничники пункта пропуска «Достук-автодорожный» задержали граждан Узбекистана, пытавшихся незаконно выехать из Кыргызстана.

Двое граждан Узбекистана были задержаны пограничным нарядом КПП “Достук-автодорожный” при попытке пересечения госграницы без прохождения паспортного контроля.

В ходе опроса выяснилось, что граждане Узбекистана нарушили (просрочили) сроки пребывания на территории Кыргызстана и без выездной визы пытались пройти через пункт пропуска, минуя паспортный контроль.

После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Минтранс Таджикистана и JICA подписали два соглашения по автодороге Душанбе-Бохтар
  • В Ашхабаде снова начали снимать кондиционеры с жилых домов, - СМИ
  • Дональд Трамп не будет участвовать в слушаниях по импичменту, назначенных на 4 декабря
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×