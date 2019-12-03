Пограничники Кыргызстана задержали двух узбекистанцев, пытавшиеся незаконно пересечь госграницу

CA-NEWS (UZ) - Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 3 декабря 2019 года, пограничники пункта пропуска «Достук-автодорожный» задержали граждан Узбекистана, пытавшихся незаконно выехать из Кыргызстана.

Двое граждан Узбекистана были задержаны пограничным нарядом КПП “Достук-автодорожный” при попытке пересечения госграницы без прохождения паспортного контроля.

В ходе опроса выяснилось, что граждане Узбекистана нарушили (просрочили) сроки пребывания на территории Кыргызстана и без выездной визы пытались пройти через пункт пропуска, минуя паспортный контроль.

После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.