Назначен новый аким Тараза

CA-NEWS (KZ) - 3декабря был назначен новый аким Тараза. Им стал Айтказы Карабалаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь акима Жамбылской области Нурадин Ракай.

- Сегодня аким Жамбылской области назначил акимом Тараза Карабалаева Айтказы Даулеткуловича с согласия Администрации Президента и Таразского городского маслихата. Глава региона отметил, что тяжесть ответственности, которая будет возложена на акима города после центра области, будет непростым, и подчеркнул необходимость настойчивой и планомерной работы по решению социальных проблем, экономическому росту, - сообщил он.