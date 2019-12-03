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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый аким Тараза

CA-NEWS (KZ) -  3декабря был назначен новый аким Тараза. Им стал Айтказы Карабалаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь акима Жамбылской области Нурадин Ракай.

- Сегодня аким Жамбылской области назначил акимом Тараза Карабалаева Айтказы Даулеткуловича с согласия Администрации Президента и Таразского городского маслихата. Глава региона отметил, что тяжесть ответственности, которая будет возложена на акима города после центра области, будет непростым, и подчеркнул необходимость настойчивой и планомерной работы по решению социальных проблем, экономическому росту, - сообщил он.

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