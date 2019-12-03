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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев принял Рустама Эмомали

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 3 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя столицы Таджикистана Душанбе Рустама Эмомали, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы обсуждалось расширение сотрудничества между Ташкентом и Душанбе. Стороны уделили внимание установлению регулярного диалога по таким направлениям, как обмен опытом в сфере городского управления и развития инфраструктуры, реализация совместных проектов кооперации и программ культурно-гуманитарного взаимодействия на основе «дорожной карты».

Ранее в этот же день хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и председатель Душанбе Рустам Эмомали, впервые совершающий зарубежный визит в должности мэра, подписали план мероприятий в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между столицами Узбекистана и Таджикистана в 2020—2021 годах.

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