Принят бюджет Улан-Батора на 2020 год

CA-NEWS (MNG) - Бюджет Улан-Батора на 2020 год был принят 75,68 голосами во время 29-го очередного собрания гражданского представителя Хурала (городского совета) столицы 2 декабря.

Бюджет 2020 года прогнозирует базовый доход в размере 894,1 млрд.тугриков ($329 млн) и базовые расходы в размере 338,1 млрд.тугриков ($124,5 млн) и накопление в государственный бюджет 319,4 млрд.тугриков ($117,5 млн).

Общие текущие расходы составляют 497 млрд.тугриков ($183 млн) с учетом расходов по таким секторам, как образование, здравоохранение, развитие и защита детей и земельные отношения.

В следующем году муниципалитет будет уделять большое внимание улучшению городского планирования, инфраструктуры, автомобильных дорог, коммунального хозяйства, социального сектора, общественного транспорта и реализации соответствующих проектов. В частности, 39 процентов бюджета будет потрачено на городское планирование и инфраструктуру, 30 процентов - на сектор автомобильных дорог и 12 процентов - на социальный сектор.