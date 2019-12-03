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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Принят бюджет Улан-Батора на 2020 год

CA-NEWS (MNG) -  Бюджет Улан-Батора на 2020 год был принят 75,68 голосами во время 29-го очередного собрания гражданского представителя Хурала (городского совета) столицы 2 декабря.

Бюджет 2020 года прогнозирует базовый доход в размере 894,1 млрд.тугриков ($329 млн) и базовые расходы в размере 338,1 млрд.тугриков ($124,5 млн) и накопление в государственный бюджет 319,4 млрд.тугриков ($117,5 млн).

Общие текущие расходы составляют 497 млрд.тугриков ($183 млн) с учетом расходов по таким секторам, как образование, здравоохранение, развитие и защита детей и земельные отношения.

В следующем году муниципалитет будет уделять большое внимание улучшению городского планирования, инфраструктуры, автомобильных дорог, коммунального хозяйства, социального сектора, общественного транспорта и реализации соответствующих проектов. В частности, 39 процентов бюджета будет потрачено на городское планирование и инфраструктуру, 30 процентов - на сектор автомобильных дорог и 12 процентов - на социальный сектор.

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