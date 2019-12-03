Работа Национального процессингового центра не повлияет на денежные переводы, – Нацбанк Таджикистана

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CA-NEWS (TJ) - Пуск Национального процессингового центра по денежным переводам не повлияет на денежные переводы из-за рубежа, в том числе из России. Национальный банк Таджикистана с целью опровержения некоторых слухов о том, что запущенный 3 сентября Национальный процессинговый центр якобы повлияет на процентную ставку и комиссию переводов трудовых мигрантов из России в Таджикистан, а также переводы денег их друг стран и то, что они будут вообще остановлены, разъяснил ситуацию НИАТ «Ховар».

«Денежные переводы из-за рубежа, в том числе из Российской Федерации не приостановлены. Переводы продолжают осуществляться посредством платёжных систем, которые подключены к Национальному процессинговому центру НБТ. На сегодняшний день к нему подключены системы «Contact» и «Юнистрим». По этим системам можно переводить и получать денежные переводы. На завершающем этапе подключения находится платёжная система «Western Union», её услуги будут доступны через несколько дней», – отмечается в сообщении НБТ, опубликованном на сайте «Ховар».

По данным источника, все граждане, которые не успели получить денежные переводы, должны обратиться в офисы платёжных систем, отправители должны переотправить денежные переводы через уже подключённые к процессинговому центру системы. На сегодняшний день платёжные системы «Western Union», «Золотая корона» и «MoneyGram» не подключены к процессинговому центру.

Национальный банк Таджикистана подчеркивает, что представители всех платёжных систем были осведомлены о введении этих мер заранее.

Как сообщили в НБТ, на процентную ставку при выполнении денежных переводов открытие Национального процессингового центра по переводу денежных средств не влияет. «Национальный банк к тарифной политике этих систем отношения не имеет. С введением этого нововведения Национальный банк Таджикистана никаких процентов или комиссий с денежных переводов получать не будет», — отметили в НБТ.

Более того, начиная с января 2019 года, Национальным банком Таджикистана проводились переговоры с иностранными платежными системами по снижению тарификации внедряемого НПЦ, в связи с чем комиссия на значительную (около 80%) долю общего потока денежных переводов снизилась с 1,5% до 1,0%, что способствует существенному сокращению затрат отправителей и получателей денежных переводов.