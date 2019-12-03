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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме. Ими могут быть уроженцы Центральной Азии
// ФСБ РФ / РИА Новости

CA-NEWS (CA) -  В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семерых членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что это граждане России или уроженцы государств Центральной Азии.

По версии следствия, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти".

Также они вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, добавили в ведомстве.

При обысках у членов организации нашли и изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители информации.

Возбуждено несколько уголовных дел.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.

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