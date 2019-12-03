Стало известно, какую фамилию носит сын Токаева

CA-NEWS (KZ) - Политолог и внештатный советник акима Мангистауской области Ербол Едилов в своем Telegram-канале сообщил, какая фамилия у сына главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Сын президента РК, предприниматель Тимур Токаев стал Тимуром Кемел", - написал он.

Тимур в 2009 году защитил диссертацию на тему "Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада" и получил степень кандидата политических наук.

Из открытых источников известно, что сын президента родился в 1984 году и является бизнесменом.