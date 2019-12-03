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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Миллиардер Усманов вложит в Международную федерацию фехтования $80 млн

CA-NEWS (UZ) -  Сумма пожертвований президента Международной федерации фехтования (FIE) бизнесмена Алишера Усманова в FIE к 2020 году достигнет в общей сумме 80 млн долларов, сообщает Inside the games.

В 2018 году Усманов вложил в федерацию $16,4 млн. Благодаря этому федерация зафиксировала профицит бюджета в размере $2,8 млн долларов за прошлый финансовый год.

В общей сложности Усманов, согласно документам, вложит в федерацию еще по $5 млн в 2019-м и 2020-м годах. Сумма общих вложений Усманова в федерацию достигнет $80 млн за три олимпийских цикла.

Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов возглавляет FIE на протяжении 11 лет (с 2008 года). Ранее он был владельцем пакета акций английского футбольного клуба "Арсенал".

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