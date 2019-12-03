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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане найден повешенным в своём доме экс-замгламы Маргилана

CA-NEWS (UZ) -  Бывший первый заместитель хокима (главы администрации) Маргилана по вопросам экономики и предпринимательства Эльёр Тухтаматов найден мертвым. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что его смерть произошла из-за “механического удушья, вызванного частичным сдавливанием шеи”.

Сообщение об инциденте в ОВД поступило 30 ноября. Эльёр Тухтаматов сделал петлю из кабеля и повесился в подвале своего дома в Фергане.

Прокуратура Ферганы проводит доследственную проверку.

Эльёр Тухтаматов родился 15 ноября в 1984 году. С 20 августа 2018 году работал заместителем хокима Маргилана, 2 апреля 2019 года по собственному желанию покинул свой пост.

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