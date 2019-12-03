Ташкентский зоопарк обменял львов на крыс из Минска

CA-NEWS (UZ) - Молодая пара львов обошлась Минску в несколько темных тигровых питонов, енотов, сипух, лабораторных крыс и мышей, передает Минск-Новости.

Минский зоопарк обменял темных тигровых питонов, енотов, сипух, лабораторных крыс и мышей на пару молодых львов, которые приедут из Ташкентского зоопарка к Новому году.

На подготовку юридических и ветеринарных документов для обмена и транспортировки животных ушло пару месяцев. В Минском зоопарке отметили, что обмен стал первым опытом минского учреждения по отправке животных за пределы Таможенного союза.