В Туркменистане с бюджетников собрали деньги и отправили на репетиции к праздникам

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане готовятся к празднованиям Дня нейтралитета, который пройдет 12 декабря.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру по вопросам культуры и СМИ Бахаргуль Абдыевой и главам регионов провести по этому случаю массовые торжественные мероприятия, сообщили "Хроники Туркменистана".

К таким празднованиям традиционно в добровольно-принудительном порядке привлекаются работники бюджетных организаций и студенты.

В эти дни медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники банков и других госучреждений ежедневно с 15 часов идут на стадионы или в олимпийский городок, где проходят репетиции праздничных представлений. На рабочем месте остаются лишь несколько человек, которые должны выполнять обязанности тех, кого забрали на чаре (массовые празднования). Наиболее остро нехватка персонала чувствуется в больницах, где больных, обратившихся за помощью либо отправляют домой, объясняя, что нужного врача нет на месте, либо время ожидания приема увеличивается до нескольких часов.

Студенты идут на репетиции после занятий. Учащиеся возмущаются, что у них не остается времени на учебу. Сообщается, что с них собрали по 50 манатов к празднику.

По 100 манатов на различные украшения к празднику собрали и с бюджетников.

Ранее Радио «Азатлык» сообщило, что от ашхабадских студентов требуют сдать по 1200 манатов (средняя месячная зарплата) на покупку одинаковых костюмов, в которых они должны будут присутствовать на новогодних торжествах.

Курс доллара на «черном рынке» в Ашхабаде на 2 декабря составлял 19 манатов при покупке и 19,20 манатов при продаже.