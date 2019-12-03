В Ашхабаде врач, признавшийся в гомосексуализме, заверил, что с ним все в порядке

CA-NEWS (TM) - Накануне издание Turkmen news сообщило, что Касымберды Гараев, признавшийся в конце октября в своей гомосексуальности уже месяц не выходит на связь со знакомыми, а также не выходит на работу и не появляется на курсах английского языка, которые посещал ранее.

После этой публикации журналисты Радио «Азатлык» снова связались с семьей Гараевых, которые заверили, что с парнем все в порядке. По видеосвязи удалось поговорить и с самим Касымберды. По его словам, он продолжает ходить на работу и заявил, что все написанное о нем является ложью.

«Азатлык» отмечает, что разговор с парнем проходил в присутствии всей семьи и неизвестного мужчины, которого представили как родственника. Поговорить с Касымберды наедине не удалось.

Отец молодого человека Максат Гараев заявил, что Касымберды «не такой», имея в виду, что он не является геем, а все произошедшее называет чьей-то провокацией и местью, добавив, что «у него [у Касымберды] взломали «телеграмы», «инстаграмы» и «фейсбук» и от его имени начали сообщать».

Максат Гараев также сообщил, что теперь у его сына есть новые аккаунты в Facebook и Instagram, которые он [отец] курирует лично.

В Facebook действительно появился аккаунт, где были опубликованы фотографии Касымберды, никаких других данных там нет.