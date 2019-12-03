Самолёт Uzbekistan Airways экстренно сел в аэропорту Самары

CA-NEWS (UZ) - В понедельник, 2 декабря, в Самаре экстренно сел самолет авиакомпании АО "Uzbekistan airways", на борту которого стало плохо одному из пассажиров. Об этом сообщает МИД Республики Узбекистан.

Самолет летел по маршруту Бухара — Москва (Внуково, рейс HY-607). После посадки самолета и оказания первой необходимой медицинской помощи гражданин Узбекистана отказался от госпитализации в связи с нормализацией состояния его здоровья.