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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самолёт Uzbekistan Airways экстренно сел в аэропорту Самары

CA-NEWS (UZ) -  В понедельник, 2 декабря, в Самаре экстренно сел самолет авиакомпании АО "Uzbekistan airways", на борту которого стало плохо одному из пассажиров. Об этом сообщает МИД Республики Узбекистан.

Самолет летел по маршруту Бухара — Москва (Внуково, рейс HY-607). После посадки самолета и оказания первой необходимой медицинской помощи гражданин Узбекистана отказался от госпитализации в связи с нормализацией состояния его здоровья.

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