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  3 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Узбекистана прокомментировало открытие постов, упразднённых ранее президентом
Предыстория: В Узбекистане восстанавливаются патрульные посты, отменённые президентом Мирзиёевым

CA-NEWS (UZ) -  В пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана прокомментировали информацию об открытии некоторых постов, которые были ликвидированы по поручению президента, сообщили местные СМИ.

Ранее сообщалось о том, что в некоторых регионах Узбекистана вновь открылись посты патрульно-постовых служб.

«Учитывая криминогенную ситуацию, с разрешения МВД в Ташкенте, Ташкентской области и других областях вновь открыты посты. Кроме того, в республике ожидаются праздники и политические мероприятия. Все это делается в целях обеспечения безопасности», - сказали в пресс-службе МВД.

В МВД попросили не распространять недостоверную информацию и заявили, что это временные меры.

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