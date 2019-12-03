МВД Узбекистана прокомментировало открытие постов, упразднённых ранее президентом

CA-NEWS (UZ) - В пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана прокомментировали информацию об открытии некоторых постов, которые были ликвидированы по поручению президента, сообщили местные СМИ.



Ранее сообщалось о том, что в некоторых регионах Узбекистана вновь открылись посты патрульно-постовых служб.

«Учитывая криминогенную ситуацию, с разрешения МВД в Ташкенте, Ташкентской области и других областях вновь открыты посты. Кроме того, в республике ожидаются праздники и политические мероприятия. Все это делается в целях обеспечения безопасности», - сказали в пресс-службе МВД.

В МВД попросили не распространять недостоверную информацию и заявили, что это временные меры.