В Узбекистане произошло землетрясение

CA-NEWS (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС сообщил, что 4 декабря в 05:35 по Ташкентскому времени (в 00:35 по Гринвичу) произошло землетрясение в Узбекистане.

Координаты: 39,81 градуса северной широты, 68,01 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,5. Глубина h=18 км. Расстояние от Ташкента 191 км в южном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Гулистан: 100 км; 2 балла

Джизак: 37 км; 3 балла

Самарканд: 91 км; 2 балла

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.