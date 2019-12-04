Узбекистан и Таджикистан провели межмидовские консультации

CA-NEWS (UZ) - 3 декабря 2019 года в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских консультаций по информационному сопровождению внешней политики и работе со СМИ.

Таджикскую сторону представляла делегация во главе с начальником Управления информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Республики Таджикистан Вафо Ниятбекзодой.

Стороны обменялись опытом по вопросам информационного сопровождения внешней политики, аккредитации зарубежных СМИ, работы с общественным мнением и СМИ, организации медийных мероприятий.

Также рассмотрены предложения по развитию сотрудничества информационных служб внешнеэкономических ведомств двух стран.