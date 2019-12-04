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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве прошла встреча премьер-министров России и Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В Москве 3 декабря состоялась встреча премьер-министров России Дмитрия Медведева и Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

Стороны обсудили новые инвестиционные проекты, в частности Улан-Баторскую железную дорогу.

«Это флагман нашего сотрудничества. На его основе можно формировать новые транспортные коридоры, увеличивать региональные товаропотоки. Для этого есть все условия. Надо просто приложить некоторое старание», - отметил Медведев.

По итогам встречи также было подписано соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики, сельского хозяйства, поставок нефтепродуктов, образовании, культуры, науки и гуманитарных направлениях сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Сегодня вступают в силу межправительственные соглашения о поправках в Торговый договор 1957 года, которые позволят открыть торговое представительство Монголии во Владивостоке. Есть и другие направления сотрудничества, они касаются промышленной кооперации, авиастроения, взаимодействия в сфере мирного атома», - сообщил Медведев.

В свою очередь, премьер-министр Монголии безусловным успехом назвал окончательное урегулирование первой части вопроса о недвижимой собственности России в Монголии, который оставался в двусторонних отношениях нерешённым на протяжении многих лет.

«Таким образом, для более чем 500 монгольских и российских семей наконец решён вопрос с их жильём. Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я исхожу из того, что сегодня дан старт этому проекту», - сказал Хурэлсух.

Позже в Twiitter член парламента Монголии М.Оюунчимэг выложила фото с рабочего ужина:

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